“Il censimento dei Rom in Italia non è una priorità”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini all’indomani della bufera che si era scatenata proprio dopo che aveva paventato una ricognizione e un censimento del popolo Rom nel nostro Paese.

Non indietreggia ma temporeggia il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. E dopo aver proposto un controllo sulle comunità nomadi che vivono in Italia, ammette che il tema non è all’ordine del giorno. “La priorità è la sicurezza, sono i migranti. La razza non mi interessa. In ogni modo lavoreremo al fianco dei sindaci e controlleremo che queste comunità siano in regola e che portino i figli a scuola”.

Ma l’ipotesi del censimento scatena l’ennesimo caso politico e le divergenze segnano l’esecutivo. Di Maio bolla il tutto come ‘incostituzionale’, ribadisce il NO alle schedature ed infine si dice compiaciuto quando Salvini corregge il tiro.

A placare gli animi del panorama europeo ci pensa il Presidente del Consiglio, Conte, che chiarisce da subito con una nota: “Nessuna schedatura. Sarebbe incostituzionale in quanto discriminatoria. Contrasteremo illegalità e degrado e verificheremo l’accesso dei bimbi Rom alle scuole”.