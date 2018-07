Canosa di Puglia, cucciolo di cane gettato nel cassonetto degli indumenti

Cucciolo di cane abbandonato barbaramente in un cassonetto della raccolta degli abiti. E’ successo nella giornata di ieri a Canosa di Puglia in provincia della BAT, dove un gruppo di cittadini del quartiere si è prodigato nel salvataggio di questo piccolo animale. Le lamentele del povero cucciolo sono state avvertite per caso da un passante. Il piccolo cane di un mese e mezzo circa era stato gettato al suo interno.

Dopo aver allertato le autorità competenti e non aver ricevuto direttive in merito, i cittadini armati di tanta pazienza e di arnesi di fortuna raccattati alla meglio hanno improvvisato il salvataggio del cucciolo. Stentavano a credere ai loro occhi quando il piccolo, tirato fuori da quel cassonetto che sarebbe potuto diventare di lì a breve la sua condanna a morte, era vivo e vegeto. Il cane è stato affidato per prime cure da associazione ENPA ed è in attesa di adozione.

Resta a noi constatare con grande rammarico che succede ancora che nel 2018, in quella che amiamo definire società civile, non esistano pene esemplari per chi maltratta gli animali; convinti come siamo che fino a quando non si creerà un precedente degno di rappresentare il rispetto anche per questa categoria di indifesi nulla potrà mai cambiare.