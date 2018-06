Vaccini si vaccini no. Nel governo giallo-verde sale la tensione

Vaccini si vaccini no. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini riporta al centro del dibattito la questione dei vaccini obbligatori. “Alcuni salvano la vita -dice il leader del Carroccio- ma dieci sono troppi e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi”.

Nel governo giallo-verde la tensione sale. Il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo rivendica la competenza sul tema, sottolinea la funzione essenziale della vaccinazione e ricorda che non sta alla politica ma alla scienza disquisire sull’utilità di misure di salute pubblica.

Di Maio ricorda che il contratto parla chiaro: “Rivedere il decreto Lorenzin ma assicurare tutela vaccinale, soprattutto ai bambini. La certificazione obbligatoria scade il 10 luglio”. E alla fine è lo stesso leader della Lega ad abbassare i toni. Nel frattempo però la polemica monta in seno alle società scientifiche e all’organizzazione mondiale della sanità.