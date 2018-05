Sabato 5 Maggio

Nord: Schiarite in Liguria, altrove tempo instabile con piogge e qualche temporale, specie dal pomeriggio sul Triveneto e sulle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 23.

Centro: Schiarite sulle zone costiere peninsulari, altrove instabile con piogge e temporali più frequenti nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 23.

Sud: Abbastanza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche focolaio temporalesco su Appennino e Puglia interna. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22