Martedì 18 Settembre

Nord: Generale variabilità, con associati piovaschi a carattere sparso, in spostamento dalle aree occidentali verso quelle orientali. Temperature in calo, massime tra 25 e 28.

Centro: Qualche pioggia tra Toscana e Lazio, temporali pomeridiani su Appennino e zone interne della Sardegna; più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 25 e 28.

Sud: Prevalenti schiarite al mattino; temporali pomeridiani in Appennino e rilievi della Sicilia nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 29.