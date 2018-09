Lunedì 1 Ottobre

Nord: Tempo instabile con piogge e temporali, localmente intensi su Levante Ligure, Emilia Romagna e Triveneto. Neve a 1500m sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 16 e 20.

Centro: Peggiora in Toscana con piogge e temporali, fenomeni in marcia verso le altre regioni tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili, massime tra 19 e 24.

Sud: Peggiora su Campania e ovest Sicilia con fenomeni intensi in serata sulla Campania, resistono schiarite sugli altri settori. Temperature stabili, massime tra 20 e 25