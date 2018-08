Frosinone, 67enne uccide nel sonno i figli di 19 e 27 anni. Poi si suicida

Erano all’incirca le 7.00 quando rientrata a casa dopo la consueta passeggiata mattutina ad Esperia, in provincia di Frosinone, ha trovato i figli Isabella, 19 anni, iscritta al primo anno di giurisprudenza e Mariano, 27 anni, laureato in chimica esanimi nei loro letti; il corpo del marito, Giovanni Paliotta riverso su quello della figlia. Il marito aveva lasciato per sè l’ultimo colpo di pistola, il terzo dopo aver ucciso nel sonno i ragazzi.

Era un ferroviere di 67 anni, in pensione, Paliotta. Lo descrivevano come un uomo tranquillo, conosciuto e stimato da tutti in questo paese di quasi 4mila anime sui Monti Eusoni, ora sotto shock per l’accaduto che non ha ancora un perchè. Una famiglia come tante, senza problemi, se non quello della malattia di Isabella, sconfitta però da tempo grazie al trapianto di un rene donato alla figlia dalla madre. Ora la donna, maestra di scuola materna è ricoverata in psichiatria a Cassino in stato di shock.