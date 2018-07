Non ce l'ha fatta Sergio Marchionne. Muore all'età di 66 anni

E’ morto Sergio Marchionne. Aveva 66 anni, compiuti a giugno. Era stato ricoverato il 27 giugno all’Ospedale univesitario di Zurigo. Si era concesso una pausa per poi tornare a lavoro. L’intervento alla spalla destra e poi la lunga tribolata degenza in cui non sono mancate le complicanze post operatorie. Già all’evento che ha visto la consegna di una Jeep all’Arma dei Carabinieri era apparso affaticato e provato tanto da parlare affannosamente. L’ultimo giorno in cui è apparso in pubblico, quello che è stato il suo ultimo saluto ad una nobile esperienza umana e professionale. Solo venerdì John Elkann aveva dichiarato: “Marchionne non potrà tornare a fare l’amministratore delegato”.