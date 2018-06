Selfie in sfida alla morte: il tragico bilancio di protagonisti adolescenti

Parola d’ordine: selfie in sfida alla morte. Si fa sempre più frequente il fenomeno che coinvolge giovanissimi alle prese con selfie scattati in situazioni pericolosissime a dimostrare coraggio al mondo virtuale. Sempre più spesso però, nel tentativo di immortalare quei momenti, vince la morte.

Le statistiche parlano chiaro. Ogni anno 170 persone, quasi tutti adolescenti, muoiono per questo. Il tutto per poter condividere attimi unici che spesso portano a perdere la vita. Immortalare sui binari un momento di attesa del treno in arrivo a velocità alle loro spalle e poi non riuscire a scansarsi per tempo, oppure un selfie in bilico su una roccia sul mare o in alta montagna e precipitare nel vuoto dopo aver perso l’equilibrio.

Ed è da ricondurre proprio ad una situazione di questo tipo la morte di Antonio Pittorru, 22 anni, di Calangianus. Il ragazzo è stato trovato morto, annegato nel lago di Como. Pare che stesse facendosi un selfie da postare sui social. Alcuni testimoni giurano di averlo visto salire sul parapetto del lago con il telefono in mano per poi sparire nell’acqua. Un gesto paradossale e assurdo.

In altri casi la voglia di testimoniare la propria presenza raggiunge punte macabre. Il caso di Piacenza ne è un esempio. Qui un uomo ha provato ad immortalarsi con un selfie sui binari della stazione, dove una donna a cui è stata amputata una gamba, era stata appena travolta da un treno. Quando la Polfer lo ha fermato gli ha imposto di cancellare l’istantanea.

Ma il bilancio delle vittime è davvero pesante. Solo di qualche giorno fa era stato Artur Cacciolari a perdere la vita nel folle tentativo di compiere un salto vertiginoso sulla cascata della Goja del Pis, in Val di Susa a 14 metri di altezza. Le sue ultime parole avevano messo in guardia il suo compagno dalla pericolosità di quel posto.