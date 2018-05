L’impatto al suolo, l’esplosione e le fiamme che si levano al cielo. Il denso fumo nero che avvolge tutto rapidamente svela il peggio. Immagini che riprendono la tragedia aerea avvenuta ieri a Cuba. Un Boing 737 di una compagnia low cost messicana che volava per la compagnia di bandiera cubana con a bordo 104 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, tutti messicani, si è schiantato pochi minuti dopo il decollo in un campo nel municipio di Santiago de las Vegas, sobborgo a 13 chilometri dall’Havana.

L’aereo si apprestava a effettuare la virata di allineamento sulla rotta per Holguin, dopo aver lasciato il terminal dei voli nazionali dell’aeroporto Jose Marti Habana. Era diretto ad Holguin , città a circa 730 chilometri dalla capitale. L’impatto al suolo è stato devastante. Solo tre i sopravvissuti: tre donne che versano in condizioni gravissime. Tra le vittime anche un neonato e 4 bambini. I soccorsi sono arrivati rapidamente e le fiamme dell’incendio dell’aereo sono state domate tempestivamente anche grazie alla pioggia, ma per i passeggeri non c’è stato nulla da fare.

L’aereo era stato fabbricato nel 1979. la compagnia di bandiera cubana è spesso costretta a prendere in affitto aerei da altri operatori , viste le pessime condizioni del parco mezzi. Proprio giovedì scorso il vicepresidente cubano Salvador Valdes Mesa aveva incontrato alcuni funzionari di governo per discutere su come migliorare il servizio in ginocchio per la scarsità di mezzi e le condizioni precarie di quelli esistenti.

Cinque delle vittime sarebbero straniere, due di loro argentine. L’unità di crisi delle Farnesina ora in stretto contatto con l’ambasciata d’Italia all’Havana è al lavoro per verificare l’eventuale presenza di cittadini italiani a bordo del Boing.