Le indagini per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa lo scorso 30 gennaio e fatta a pezzi si arricchiscono di nuovi elementi. Per il nigeriano Innocent Oseghale un’altra mannaia.

“Il 30 gennaio Innocent Oseghale mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva”. Gli inquirenti nel carcere di Ancona hanno intercettato questa conversazione shock tra Lucky Awelima e Desmond Lucky, due dei nigeriani con l’accusa di aver ucciso Pamela Mastropietro.

Il corpo della ragazza era stato fatto a pezzi ed occultato in due trolley lungo la strada tra Pollenza e Macerata. Innocent Oseghale, il nigeriano in carcere da tre mesi per la tragica fine di Pamela, l’avrebbe stuprata prima di ucciderla e di sezionarla.

E’ ancora scontro però tra il Gip e Procura sulla violenza sessuale subita da Pamela. Per il Gip tra i due c’era un rapporto amicale, mentre per il procuratore di Macerata, Giuseppe Giorgio, dopo aver condotto Pamela nel suo appartamento e averle procurato una dose di eroina, Oseghale avrebbe violentato la 18enne nonostante i suoi tentativi di divincolarsi e poi l’avrebbe uccisa.

Ad inchiodare il nigeriano è stato il DNA trovato sui resti di Pamela. Restano però ancora incertezze sulla dinamica e sul movente del delitto. E’ da escludere che il nigeriano possa aver fatto tutto da solo. Oggi verrà interrogato nel carcere di Ascoli Piceno. Nei suoi confronti è stato emesso un nuovo ordine di custodia cautelare per omicidio che si aggiunge ai precedenti per vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Domani mattina a distanza di oltre tre mesi dal delitto saranno celebrati i funerali di Pamela Mastropietro.