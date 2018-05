La sentenza del Giudice lascia l’amaro e lo sconforto. La sentenza della Prima Corte d’Assise d’Appello parla chiaro, riduzione della pena a 30 anni di carcere invece che l’ergastolo a cui era stato condannato in primo grado. Vincenzo Paduano, 26enne, accusato di aver strangolato la fidanzata Sara Di Pietrantonio e poi averne bruciato il corpo. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, stalking, distruzione di cadavere, danneggiamento e incendio dell’automobile a bordo della quale viaggiava Sara. Questa la lunga lista di accuse per cui Paduano è stato giudicato e condannato.

“Mi vergogno profondamente per quello che ho fatto”, aveva detto il giovane nella scorsa udienza rilasciando dichiarazioni spontanee. “Come faccio a chiedere perdono se io stesso non mi perdono?”. Vincenzo Paduano aveva anche chiesto scusa a Sara e alla sua famiglia, ma per la madre della ragazza resta solo un abile manipolatore che, come ha detto la sua difesa in aula confidando in una pena più mite, ha commesso il più atroce dei crimini accecato dalla gelosia.

Il corpo di Sara, bruciato e reso irriconoscibile fu trovato in una strada di periferia del quartiere della Magliana a Roma. Durante la ricostruzione dei fatti e al racconto della sua storia d’amore con Sara, Vincenzo è rimasto sempre con lo sguardo basso, piangendo in silenzio. Ma quanto può bastare versare lacrime a dimostrare il pentimento di un gesto così atroce seppur perpetrato platealmente? A colmare il vuoto che ha lasciato nella vita di una madre sicuramente ben poco.