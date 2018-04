I macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans stanno per essere spenti. La ferma decisione è stata presa e a nulla sono serviti gli appelli internazionali.

La procedura di distacco è iniziata ed il bimbo inglese di due anni, affetto da una grave patologia neuro degenerativa e ricoverato a Liverpool smetterà di respirare. Il giudice di appello britannico ha chiuso, infatti, ogni tipo di istanza, persino all’iniziativa di Papa Francesco.

Numerose le iniziative contro questa decisione, dalla folla che si è concentrata all’ingresso dell’ospedale domata solo dalle forze dell’ordine che ne hanno impedito l’irruzione, fino ad arrivare in Italia, ai ministri Alfano e Minniti, che hanno caldeggiato e sostenuto la concessione della cittadinanza ad Alfie nel tentativo di spingere per un trasferimento nel nostro Paese.

Papa Francesco dal canto suo aveva lanciato, via Twitter, un nuovo appello per il bimbo. “Commosso per le preghiere e la vasta solidarietà in favore del piccolo Alfie Evans – scrive – rinnovo il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento”.

Tutto inutile. Da oggi inizia il triste countdown della vita del piccolo Alfie Evans. A scrivere le pagine di questa triste storia sarà la diatriba tra chi crede che si possa essere padroni di decidere della propria vita e chi invece no.