Un incrocio uomo animale, un esperimento di laboratorio al confine tra scienza e mitologia. E’ quello fatto in California dove un gruppo di ricercatori ha creato un embrione ibrido uomo-pecora, con l’obiettivo di ottenere organi da far crescere negli animali per poi trapiantarli, evitando, stante la tesi, problemi di rigetto.

L’esperimento condotto ha sostanzialmente permesso di riprogrammare una cellula umana e di trapiantarla in una pecora. Dopo 26 giorni si è interrotta la crescita del modello, che era rappresentato dalla stragrande maggioranza delle cellule, 10mila, da una pecora e da una risicata minoranza, 1 cellula, dall’uomo.

Ma non è la prima volta che si tentano esperimenti di questo calibro. In passato l’ibrido era stato ottenuto incrociando cellule umane a quelle di maiali. nella fattispecie la pecora è stata selezionata perchè presenta dimensioni di organi simili a quelle umane. La ricerca però è ancora in fase embrionale e presenta problemi non soltanto di natura etica. E’ comunque escluso ad ogni buon conto il rischio di veder crescere un modello per metà uomo e per metà pecora.

Quel che è certo è che ad oggi e ancora per un bel po’ la strada per aiutare chi necessita di un trapianto rimane la donazione di organi.