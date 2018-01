Domani, Martedì 2 Gennaio

Nord: Tempo soleggiato con nebbie in Pianura Padana, dalla sera aumentano le velature ovunque con neve la notte sulle Alpi confinali sopra i 1200m. Temperature in ascesa, massime tra 9 e 13.

Centro: Piogge su Umbria, Marche e Abruzzo in esaurimento tra pomeriggio e sera ad iniziare da ovest. Neve in Appennino dai 1100/1200m. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.

Sud: Instabile con rovesci e temporali in esaurimento serale ad iniziare dai settori tirrenici. Temperature in calo, massime comprese tra 8 e 13.