Un boato, un morto, un ferito grave e tanto panico. E’ questa l’istantanea che si è palesata stamane. Tornano le auto-bombe in Calabria. Un attentato di chiara matrice n’dranghetista, dicono gli inquirenti. L’ordigno ad alto potenziale esploso, azionato da un telecomando era stato collocato sotto l’auto. Nell’esplosione è morto sul colpo il conducente, Matteo Vinci, 42 anni, ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo il passeggero, ora ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale di Vibo Valencia. L’eplosione è avvenuta lungo le strade nelle campagne di Limbadi nel Vibonese, una delle zone a più alta densità criminale della Calabria.

A dare l’allarme il padre Francesco di 70 anni, già in passato vittima di un agguato, che viaggiava con lui. L’anziano ha riportato ustioni su tutto il corpo. La vittima, exrappresentante di medicinali si era candidato alle ultime elezioni comunali con la lista civica ‘Limbadi Libera e Democratica’ .

Nel 2014 era stato arrestato con il padre e la madre per una rissa con i vicini di casa, finiti anche loro poi in manette, per questioni legate ai confini della proprietà. Il vicinato farebbe parte del clan Mancuso, da sempre ritenuto al vertice della N’drangheta vibonese. Vinci inoltre, aveva qualche tempo addietro denunciato anche la sorella del boss locale.

Ora si cerca di stabilire se ci possano essere collegamenti tra questi episodi e l’attentato. Le indagini proseguono per risalire al movente. Il Prefetto ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.