Anniversario dell’agguato ad Aldo Moro. Il 16 Marzo del 1978 in Via Mario Fani a Roma, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. Erano le nove del mattino. L’auto con a bordo Aldo Moro andava alla Camera dei deputati.

Un commando di brigatisti (il numero non è ancora del tutto certo, 11 probabilmente, ma le dichiarazioni dei terroristi sono contraddittorie) apre il fuoco sulla scorta di Moro. Un’auto frena davanti a quella di Moro, l’altra blocca da dietro quella della scorsa. Da dietro le siepi sbucano quattro uomini vestiti con uniformi Alitalia sparando con pistole mitragliatrici. Sparano quasi 100 colpi in tre minuti appena. Le armi degli uomini di Moro sono nel bagagliaio.

Il presidente della Dc viene prelevato e sistemato su una Fiat 132 blu che riparte e torna velocemente verso via Trionfale, dove è casa di Moro. La macchina con Moro a bordo è preceduta e seguita da altre due auto con uomini del commando a bordo. Le tre auto, così raccontano i brigatisti, sono state abbandonate insieme in via Licinio Calvo. Moro, a quel punto, è già stato fatto salire su un furgone e chiuso in una cassa di legno, poi spostata in un’altra auto nel parcheggio sotterraneo della Standa del Colli Portuensi.

A 40 anni dal rapimento conclusosi drammaticamente, dopo 55 giorni di prigionia, con l’uccisione dell’ex capo del Governo, tante le iniziative per ricordare quanto accaduto, a partire dalla cerimonia di commemorazione che si terrà nella mattinata di oggi proprio in Via Mario Fani a Roma.