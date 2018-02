E’ giallo per tre italiani scomparsi in Messico dal 31 Gennaio, Antonio Russo 25enne, Raffele Russo 60enne e Vincenzo Cimmino 29enne. La Farnesina sta conducendo indagini in concomitanza con le Autorità locali. I tre tutti di origine napoletana lavoravano come ambulanti.

I tre si trovavano a a Tecaltitlan, città dello stato di Jalisco. Il primo a sparire, attorno alle 15, sarebbe stato Raffaele Russo. Due ore dopo – secondo il racconto dei familiari – il figlio Antonio e il nipote Vincenzo, di 25 e 29 anni, non riuscendo più a parlare al telefono con il sessantenne, sono andati nel punto in cui il gps dell’auto presa a noleggio segnalava la sua ultima posizione.

Lì sono stati fermati dalla Polizia e poi sarebbero spariti nel nulla. I parenti riferiscono di aver provato a contattare le forze dell’ordine del posto e che gli è stato riferito che i tre erano stati arrestati, mentre di Raffaele non sapevano nulla. Successivamente la versione data è stata negata. Una situazione che sembra essersi già ripetuta in passato in Messico. «fanno sparire le persone e poi chiedono denaro», dicono ancora i parenti.

Nel caso dei tre italiani però non è ancora stato chiesto un riscatto. Le foto dei tre italiani sono state pubblicate sui social locali con la scritta “Desaparecidos” e l’appello: “Aiutateci a trovarli“.