Valentina Belmonte esordisce in campo professionale a maggio 2000 nel settore audio/video lavorando per più di 15 anni nel settore radiotelevisivo presso Telebari. Nella tv locale riveste il ruolo di operatore e montatore video. A dicembre 2016 fa istanza per il conseguimento del tesserino di giornalista pubblicista. Il tanto agoniato traguardo si ufficializza a febbraio 2017. Dal Maggio dello stesso anno inizia a collaborare con il Quotidiano Italiano occupandosi della implementazione della pagina nazionale.